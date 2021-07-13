Путин рассчитывает, что Украина отнесется серьезно к его словам

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на серьезное отношение со стороны Украины.

Глава государства выразил надежду, что Украина воспримет всерьез «наши озабоченности».

Также Путин ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Россия будет выполнять взятые обязательства по транзиту газа через Украину, как и обязательства по поставке газа европейским потребителям, подчеркнул политик. При этом обсуждать проект в «нормандском формате» не имеет смысла, поскольку это коммерческий проект, а не политический.