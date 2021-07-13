Путин ответил на заявление Зеленского о газопроводе «Северный поток — 2»

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин ответил на слова украинского коллеги о трубопроводе «Северный поток — 2».

Российский президент отметил, что «нормандский формат» — это политическая площадка, на которой невозможно обсуждать коммерческие проекты, такие как «Северный поток — 2».

Лидер государства сообщил, что Россия и «Газпром» подписали контракт на прокачку отечественного газа для потребителей в Европе. Путин подчеркнул, что Россия взяла на себя обстоятельства по транзиту газа через Украину и будет их выполнять.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский собирался «надавить» на Россию для организации нормандских переговоров.