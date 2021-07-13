Юрист рассказал подробности иска Алисы Вокс к Шнурову на 20 млн рублей

Москва, 13 июля. Стали известны подробности судебного разбирательства экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс с Сергеем Шнуровым.

В середине июня СМИ выяснили, что спустя пять лет после разрыва отношений с «Ленинградом», певица собирается судиться из-за песен группы, записанных с ее участием. В общей сложности в документах указаны 39 композиций, среди которых легендарный «Экспонат», «Рыба», «Бомба», «Патриотка» и другие. Вокс требует от Шнурова порядка 20 млн рублей.

Адвокат Вокс Роман Лалаян уточнил в беседе с KP.RU, что юристы не собираются оспаривать авторские права на композиции.

«Двадцать миллионов — это деньги, которые «Ленинград» заработали на общих песнях. Но сумма не окончательная, а примерная. Мы отправили запросы на концертные площадки, где Алиса выступала в составе «Ленинграда», — уточнил адвокат.

Сама Вокс подтвердила, что не претендует на авторские права. При этом она не стала отвечать на вопрос, почему дело до суда дошло только спустя пять лет после ухода из «Ленинграда». Адвокат певицы добавил, что они работают с Вокс над регистрацией ее альбома и попутно поинтересовались условиями выступления с группой Шнурова.

«Она ответила, что она ничего не получала и не должна была получать. Мы запросили документы у представителей Шнурова и получили скан договора, где указано, что Алиса за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу Сергея за две недели до расставания с «Ленинградом». Алиса нам сказала, что подобных бумаг она не подписывала. После мы убедили ее пойти в суд, — рассказал Лалаян.

Шнуров никак не комментирует продолжающийся конфликт с Вокс.

Алиса Вокс прославилась после появления в группе Шнурова в 2012 году. Коллектив она покинула четыре года спустя с громким скандалом. Фронтмен группы обвинял ее в звездной болезни, а певица заявляла, что Шнуров ее разочаровал и вел себя недостойно. Артистка начала сольную карьеру, однако успеха времен «Ленинграда» ей достичь не удалось. Все это время Вокс продолжает давать интервью, обвиняя основателя коллектива в разрушении своей карьеры.

К примеру, в конце прошлого года Вокс назвала Шнурова манипулятором, имеющим власть над всеми участниками коллектива. Она также заявила, что скандальный фронтмен однажды заставил ее раздеться на сцене, прикрывая это благородными мотивами.