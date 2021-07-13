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Конора Макгрегора отстранили от боев до 2022 года по медицинским причинам
Спорт
Конора Макгрегора отстранили от боев до 2022 года по медицинским причинам
Global Look Press  /  INPHO / Tom Hogan / imago-images.de

Лас-Вегас, 13 июля. Ирландского бойца UFC Конора Макгрегора отстранили от боев до января следующего года по медицинским причинам.

Ирландский боец UFC в субботу на турнире в Лас-Вегасе потерпел поражение от американца Дастина Порье. В конце первой пятиминутки Макгрегор оступился, в результате чего сломал ногу. Он не смог продолжить выступление. Боец в понедельник поделился, что операция прошла успешно.

Срок медицинского отстранения ирландца могут сократить при соответствующем ортопедическом разрешении, передает РИА Новости.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Макгрегора вернуться на вершину после перелома. Россиянин уверен, что ирландцу не удастся выйти на прежний уровень.

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