Спустя 36 лет после Live Aid: как изменилось отношение Запада к голодающим Эфиопии

Ровно 36 лет назад, 13 июля 1985 года, в США и Великобритании, а также в Австралии и Японии прошел один из самых значимых музыкальных фестивалей за всю историю человечества — Live Aid. Целью мероприятия стал сбор средств для Эфиопии, где в те дни бушевал страшный голод.

В наше время на северо-востоке африканской страны миллионы людей вновь оказались в критической ситуации, и международная поддержка была бы невероятно кстати. Однако никаких сообщений о готовящемся концерте в пользу нуждающихся нет.

Как проходил фестиваль Live Aid и почему сегодня подобное мероприятие невозможно — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Люди мира в поддержку Эфиопии

Концерт в поддержку голодающих Эфиопии стал знаковым событием для всего музыкального мира. Ради него организовали беспрецедентную по меркам 1985 года спутниковую трансляцию мероприятия, которое проходило сразу на нескольких площадках в разных уголках планеты.

В шоу приняли участие десятки популярнейших исполнителей своего времени, в том числе Стинг, Дэвид Боуи, Мадонна, Элтон Джон, Пол Маккартни, Боб Дилан, Мик Джагер. А также группы Queen, U2, The Who, Judas Priest и многие другие.

По сведениям различных источников, мероприятие собрало около 150 миллионов фунтов стерлингов в помощь народу Эфиопии, который два года находился в состоянии непрекращающегося голода. Причиной послужила многолетняя засуха, а также политическая нестабильность, временами принимавшая характер гражданской войны.

Нехватка продовольствия в период с 1983 по 1985 год привела к гибели более 400 000 жителей восточноафриканского государства. Непосредственный эффект от собранных для Эфиопии средств в рамках Live Aid остается спорным. Однако концерт привлек внимание всего мира к проблемам Черного континента и продемонстрировал жителям развитых государств, что они способны объединиться ради высокой цели.

ТАСС / JOE SCHABER / AP

Голод возвращается

Современная ситуация в Эфиопии несколько отличается по масштабам от ужаса, творившегося на территории страны 36 лет назад. Однако на северо-востоке республики угроза голода является первоочередной проблемой.

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Положение осложняется непрекращающимся военно-политическим конфликтом между «Народным фронтом освобождения Тыграя» (НФОТ) и центральной властью в Аддис-Абебе. При этом в регионе находятся также эритрейские войска и амхарское ополчение, которые формально выступают на стороне правительства, но на деле склонны к самостоятельным действиям.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более двух миллионов жителей штата Тыграй нуждаются в немедленной помощи. Регион одновременно оказался под ударом пандемии коронавируса и нашествия пустынной саранчи.

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Кроме того, боевые действия, начавшиеся в ноябре прошлого года, сорвали цикл сельскохозяйственных работ, что негативно сказалось на будущем урожае. При этом тяжелая гуманитарная ситуация сложилась практически на всем континенте, и у профильных подразделений ООН попросту недостаточно средств, чтобы помочь всем пострадавшим.

В ожидании нового Live Aid

Если оперировать масштабами Эфиопии, то нынешний голод не идет ни в какое сравнение с тем, что было в стране в 1985 году. Но если расширить рамки помощи на всю Африку, то положение можно смело называть критическим.

Всемирная продовольственная программа нуждается в пополнении фондов, и новый международный фестиваль, подобный Live Aid, пришелся бы как нельзя кстати. За прошедшие 36 лет технологии шагнули далеко вперед. Организовать трансляцию такого мероприятия уже не составит труда.

Упростились и способы перевода средств. Желающим больше не нужно набирать телефон кол-центра, чтобы сообщить номер кредитки. Все это за пару кликов можно осуществить с личного смартфона. Необходима только политическая воля.

Однако современные западные страны уже не заинтересованы в поддержке голодающих на Черном континенте. Сегодня в этих государствах правят бал ЛГБТ-сообщество и движение Black Lives Matter, которое, разумеется, не распространяется на африканских жителей.

Федеральное агентство новостей /

При этом ведущую роль в продвижении новой морали играют не политики, а медийные персоны. Те, кто ранее призывал собирать средства в пользу народа Эфиопии, сегодня скорее призовут к защите прав трансгендеров. И то, что эти не определившиеся с собственным полом особи живут в благополучных странах и не знакомы с понятием голода, роли не играет.

Поддержка России и Китая

Совсем без помощи Эфиопия, разумеется, не остается. Средства на поддержку голодающих, пусть и в недостаточных объемах, выделяют профильные комитеты ООН. К ним примыкают и сознательные страны, стремящиеся не допустить массовой гибели граждан африканской республики.

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Так, на недавнем заседании Совета Безопасности ООН Китай объявил об отправке партии гуманитарной помощи в штат Тыграй. Представитель КНР Дай Бинг добавил, что вместе с продуктами питания и товарами первой необходимости в страну доставят вакцины против COVID-19.

Россия работает над укреплением армии Эфиопии. На днях Москва и Аддис-Абеба подписали договор о военном сотрудничестве, предусматривающий модернизацию вооруженных сил африканской страны.

Таким образом республика сможет эффективнее противостоять сепаратистам из «Армии освобождения Оромо» и НФОТ. Эти структуры угрожают территориальной целостности страны и несут ответственность за дестабилизацию обстановки в штатах Тыграй и Оромия.

Восстановление порядка в Эфиопии положительно скажется на возможностях правительства организовать доставку в помощь нуждающимся. А это, в свою очередь, поможет нивелировать последствия гуманитарного кризиса в государстве.