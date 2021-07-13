Палата представителей Ливии не смогла утвердить госбюджет

Тобрук, 13 июля. Палата представителей продолжила приостановленную накануне сессию по обсуждению законопроекта государственного бюджета.

Заседание прошло под председательством Агилы Салеха и первого вице-спикера Фавзи ан-Нувайри. Однако парламент и в этот раз не смог принять документ, представленный на утверждение переходным Правительством национального единства (ПНЕ).

Пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек рассказал, что голосование перенесено из-за отсутствия нужного числа депутатов. На сегодняшнее заседание явилось только 82 члена Палаты представителей.

«В соответствии с Конституционной декларацией и Законом № 4 от 2014 года, необходимо набрать кворум в 120 голосов при одобрении законопроекта о бюджете», — заявил Блехек.

Законодательный комитет постановил перенести дискуссии на неопределенный срок. В следующий раз ливийцы соберутся после того, как отметят Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который состоится 20 июля.

Незадолго до начала сегодняшнего заседания советник по СМИ Палаты представителей Фатхи Марими прокомментировал проблему в принятии законопроекта. Он считает, что в этом отчасти виновато правительство. Члены кабмина не смогли дать парламентариям исчерпывающие ответы.

Депутаты примут единогласное решение в том случае, если останутся удовлетворены отчетом финансового комитета и заявлениями представителей ПНЕ. По словам Марими, у них все еще имеются оговорки относительно нескольких пунктов документа.

«В любом случае не исключено, что консенсус в отношении принятия бюджета будет достигнут», — подытожил советник.

Закон о госбюджете на 2021 год впервые внесли на рассмотрение парламента в середине апреля. Депутаты подвергли его критике. Главная претензия касается общей суммы — около 100 млрд ливийских динаров (более 22 млрд долларов). Парламентарии потребовали сократить эту цифру до 78 млрд. На протяжении трех месяцев профильный комитет вносил поправки.