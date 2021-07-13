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Госдеп не исключил введения санкций из-за насилия на маршах ЛГБТ в Грузии
Политика
Госдеп не исключил введения санкций из-за насилия на маршах ЛГБТ в Грузии
Prt Scr youtube.com  /  Агентство Анадолу

Вашингтон, 13 июля. Вашингтон допускает введение санкций из-за насилия со стороны противников ЛГБТ в Грузии.

Власти США осудили применение насилия со стороны противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Госдепартамент США призвал расследовать произошедшее. Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в Facebook.

«Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», говорится в сообщении.

Ранее американское посольство в Тбилиси призвало прекратить насилие на акциях протеста. Оператор грузинской телекомпании погиб в результате акции противников ЛГБТ. Американские дипломаты требуют от Грузии привлечь к ответственности виновных, которые нападали на мирных граждан во время протеста.

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санкции госдеп тбилиси лгбт
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