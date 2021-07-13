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Устроившие в ЦАР смертельное ДТП миротворцы ООН до сих пор не понесли наказания
Весь мир
Устроившие в ЦАР смертельное ДТП миротворцы ООН до сих пор не понесли наказания
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 13 июля. Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), устроившие смертельное ДТП в столице ЦАР, остаются на свободе, несмотря на требования населения республики.

Уже десять дней виновники аварии в Банги избегают наказания. В результате инцидента один центральноафриканец скончался, а еще двое получили травмы. Но «голубые каски» не предлагают даже выплатить компенсацию пострадавшим и родственникам погибшего, полностью игнорируя многолюдные митинги у стен штаб-квартиры организации.

Также не предали суду миротворцев, из-за которых произошел еще один недавний смертельный инцидент с мототакси в районе города Амадагаза.

Устроившие в ЦАР смертельное ДТП миротворцы ООН до сих пор не понесли наказания
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Жители ЦАР неоднократно выходили на демонстрации с требованием наказать виновных. Но, несмотря на все усилия людей, представители миссии ООН отказываются комментировать произошедшее, чем вызывают еще больший гнев местного населения.

Граждане страны требуют вывода контингента МИНУСКА из ЦАР. Миротворцы ООН утратили доверие центральноафриканцев после череды преступлений. И пока мирные жители добиваются справедливости и правосудия, «голубые каски» регулярно подвергают их новым опасностям.

Зачастую миротворцы откупаются от родственников жертв, либо вовсе сбегают с места преступления. В надежде избежать ответственности за содеянное они фальсифицируют документы или апеллируют к ложным свидетельским показаниям. Помимо прочего, сотрудников миссии ООН систематически обвиняют в пособничестве боевикам, чему граждане ЦАР неоднократно приводили доказательства.

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