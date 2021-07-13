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Дело отца экс-директора ФБК передали в суд

  /   Обновлено: 13 июля 2021 21:43
Политика
Дело отца экс-директора ФБК передали в суд
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

, 13 июля. Дело отца экс-директора ФБК1 (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова передали в суд.

Соответствующей информацией поделился его адвокат. Он также рассказал, что Жданова перевели в областную больницу при УФСИН.

«Предварительное заседание уже назначат на следующей неделе. Суд пройдет в Нарьян-Маре», — заявил он.

ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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