Политолог Мартынов сообщил о возможном уходе Зеленского после отставки Авакова

Москва, 13 июля. Информация об отставке главы украинского МВД Арсена Авакова может свидетельствовать о скором уходе президента Украины Владимира Зеленского.

Арсен Аваков обладает «звериным чутьем». Такое мнение выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов РИА Новости.

«Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», — сказал Мартынов.

Эксперт обратил внимание на то, что Аваков решил покинуть пост после разговора с американским представителем с глазу на глаз. Однако остается неизвестным, что именно сказали главе МВД Украины.

Ранее украинские журналисты сообщили об отставке главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Аваков занял свой пост после государственного переворота на Украине в 2014 году.