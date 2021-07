Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии

Аддис-Абеба, 13 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) заняли еще три города северо-восточного штата Эфиопии в рамках операции «Мать Тыграя».

TDF продолжают движение на юг, о котором заявили ранее. Их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Тыграйские войска вошли в город Корэм, после чего выдвинулись в соседний населенный пункт Аламата, который через несколько часов также оказался под контролем TDF.

????MAP UPDATE????

The #TDF have recaptured #Alamata, and with it, the entirety of southern #Tigray with the countryside under their control. pic.twitter.com/khb2OoijSZ