Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии

Аддис-Абеба, 13 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) заняли еще три города северо-восточного штата Эфиопии в рамках операции «Мать Тыграя».

TDF продолжают движение на юг, о котором заявили ранее. Их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Тыграйские войска вошли в город Корэм, после чего выдвинулись в соседний населенный пункт Аламата, который через несколько часов также оказался под контролем TDF.

????MAP UPDATE????

The #TDF have recaptured #Alamata, and with it, the entirety of southern #Tigray with the countryside under their control. pic.twitter.com/khb2OoijSZ — Ethiopia Map (@MapEthiopia) July 13, 2021

Спустя еще некоторое время Силы обороны Тыграя контролировали поселение Май Цэбри.

Photos - #Tigray - TDF enters Mai Tsebri after fighting in the area. Welcomed by local people pic.twitter.com/bp5i8z8g7s — Martin Plaut (@martinplaut) July 13, 2021

Ранее правительство Эфиопии пошло навстречу временной администрации штата и в одностороннем порядке прекратило огонь. После этого все эфиопские и эритрейские войска покинули столицу Тыграя Мекеле.

Аддис-Абеба направила в пострадавший регион гуманитарный груз, но его транспортировке помешали технические проблемы. За несколько дней до отправки каравана неизвестные разрушили последние два моста через реку Текезе.

Переправы играли для штата стратегическую роль, и после их повреждения населению Тыграя грозит массовый голод. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию, правительство Эфиопии разрешило полеты в проблемный регион для оказания гуманитарной помощи. Таким способом власти демонстрируют приверженность к мирному пути решения сложившегося конфликта.