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Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии
Весь мир
Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии
Global Look Press  /  © Vuk Valcic / Keystone Press Agency

Аддис-Абеба, 13 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) заняли еще три города северо-восточного штата Эфиопии в рамках операции «Мать Тыграя».

TDF продолжают движение на юг, о котором заявили ранее. Их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Тыграйские войска вошли в город Корэм, после чего выдвинулись в соседний населенный пункт Аламата, который через несколько часов также оказался под контролем TDF.

Спустя еще некоторое время Силы обороны Тыграя контролировали поселение Май Цэбри.

Ранее правительство Эфиопии пошло навстречу временной администрации штата и в одностороннем порядке прекратило огонь. После этого все эфиопские и эритрейские войска покинули столицу Тыграя Мекеле.

Аддис-Абеба направила в пострадавший регион гуманитарный груз, но его транспортировке помешали технические проблемы. За несколько дней до отправки каравана неизвестные разрушили последние два моста через реку Текезе.

Переправы играли для штата стратегическую роль, и после их повреждения населению Тыграя грозит массовый голод. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию, правительство Эфиопии разрешило полеты в проблемный регион для оказания гуманитарной помощи. Таким способом власти демонстрируют приверженность к мирному пути решения сложившегося конфликта.

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