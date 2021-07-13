Глобальная либеральная сеть стоит за попыткой начать «цветную революцию» на Кубе

Испанский исследователь и специалист в области социальных сетей Хулиан Масиас Товар изучил информационную кампанию в поддержку протестов на Кубе. Она была запущена в Twitter под тегами #SOSCuba и #SOSMatanzas. Масиас Товар пришел к выводу, что кубинское правительство столкнулось с хорошо подготовленной информационной атакой, которой дирижирует сеть либеральных фондов и НКО, которые ставят своей целью свержение неугодных правительств ради построения «свободного рынка» и «открытого общества».

Пять репостов в секунду

Масиас Товар отмечает, что изначально хэштеги #SOSMatanzas и #SOSCuba были использованы, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с всплеском распространения на Кубе COVID-19. Первые твиты с такими хэштегами были сделаны с учетной записи, локализованной в Испании, и были использованы для привлечения лидеров общественного мнения и известных персоналий, получив более 1100 ответов.

Однако 10-11 июля, в ходе вспыхнувших на Кубе протестов, этот аккаунт стал отправной точкой для разгона видеозаписей демонстраций, проходивших на Острове свободы.

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

С помощью ботов и огромного количества недавно созданных учетных записей используемые тэги вышли в мировой топ Twitter. Репосты с этого аккаунта шли со скоростью пять сообщений в секунду. Масиас Товар обнаружил около 1500 аккаунтов, которые были созданы специально для проведения этой информационной атаки.

De hecho si analizamos las cuentas participantes en la campaña con el HT, vemos un número elevadísimo de cuentas creadas el 10 y 11 de julio. Más de 1.500. Puedes ver la fecha de creación en la última columna. pic.twitter.com/Kjx8mkn7Ic — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Наряду с реальными видео протестов были использованы кадры, которые не имеют никакого отношения ни к антиправительственным демонстрациям, ни к самой Кубе. В качестве иллюстрации протестных акций были использованы митинги сторонников действующей власти. Кроме того за видеоролики антикоммунистических демонстраций на Кубе выдавались кадры из Аргентины, Никарагуа и даже египетские протесты времен «арабской весны».

Risto se supera cada día: "¿Qué está pasando en Cuba? Si te metes en el HT #SOSCuba conocerás una realidad que no cuentan los medios". Luego mete en bucle 20 veces 2 videos falsos. Uno es la celebración de Argentina en el Obelisco y una manifestación a favor del gobierno. pic.twitter.com/0j5LCj2GFD — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Информационный дирижер

Товар вышел на координатора медиакампании, которым оказался гражданин Аргентины политтехнолог Агустин Антонетти, работающий в частной некоммерческой организации Fundacion Libertad («Фонд Свободы»). Он активно продвигает в Twitter протесты.

«Что происходит на Кубе? Почему тысячи артистов по всему миру пишут об этом? Что такое #SOSCuba? Здесь я попытаюсь объяснить вам это с помощью фото. Все очень просто. Пожалуйста, помогайте распространять информацию и не забудьте присоединиться к #SOSCuba. Мир должен знать, что происходит», — пишет он в закрепленном сообщении на своей странице Twitter.

¿Qué está pasando en Cuba? ¿Por qué miles de artistas internacionales se están pronunciando? ¿Qué es #SOSCuba? Acá voy a intentar explicárselos en imágenes. Muy fácil. Por favor, ayuden a difundirlo y no olviden de sumarse al #SOSCuba. El mundo debe saber lo que pasa. [HILO] pic.twitter.com/ZwzaOHld2C — Agustin Antonetti (@agusantonetti) July 10, 2021

Этот же фонд ранее принимал участие в информационных атаках на ряд левых латиноамериканских политиков, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и президента Боливии Эво Моралеса.

Глобальная сеть

«Фонд Свободы» является частью зонтичной структуры под названием «Либеральная сеть для Латинской Америки» (RELIAL), которая объединяет несколько десятков подобных фондов, действующих в большинстве стран региона. Своей целью RELIAL провозглашает продвижение идеалов «открытого общества» и рыночной экономики.

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Организация была причастна к попытке государственного переворота в Венесуэле в 2018 году. Тогда спецслужбы страны задержали 15 офицеров, планировавших при поддержке спецслужб США и Германии свержение президента Николаса Мадуро.

Политические силы, аффилированные со структурами RELIAL причастны к силовой смене власти в Гондурасе в 2009 году и Парагвае в 2012 году. «Либеральная сеть для Латинской Америки» стоит за попытками дестабилизации ситуации в Боливии через провоцирование конфликта между руководством страны и индейским населением.

Впрочем, и сама организация RELIAL интегрирована в более глобальные либеральные структуры. По имеющимся данным «Либеральная сеть для Латинской Америки» была создана под эгидой германского «Фонда свободы Фридриха Науманна».

Этот фонд является глобальной либеральной организацией, действующей по всему миру. У него есть офисы в Европе, Азии, Америке и Африке. И в России тоже.

«Московский офис «Фонда свободы имени Фридриха Науманна» освещает деятельность Фонда в Российской Федерации, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Основными темами деятельности Офиса являются открытое общество и культура; верховенство закона и права человека; рыночная экономика и предпринимательство; европейский диалог. У Фонда есть партнеры во многих городах и регионах России. Вместе с ними Фонд осуществляет различные проекты и мероприятия: книжные ярмарки, выставки, кинопоказы, издательские проекты, экспертные дискуссии и научные конференции, опросы, подкасты и другие», — сообщается на странице Московского отделения Фонда, которым, согласно открытым источникам, руководит Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен — потомок древнего рода, относящегося к Ливонскому ордену.

Pr Scr freiheit.org /

Деятельность Фонда в России привлекала к себе внимание в связи с поддержкой оппозиционных политиков и политических движений, включая Гарри Каспарова и признанную нежелательной в РФ «Открытую Россию»1 Михаила Ходорковского.

Проведенное расследование показывает, что кубинские протесты, несмотря на существующие на острове реальные проблемы, во многом стали продуктом политтехнологий глобальной либеральной сети, которая также действует и против российской власти. Можно ожидать, что правительство президента Мигеля Диас-Канеля сумеет справиться с нынешними гражданскими волнениями, но не стоит думать, что текущая попытка дестабилизации кубинского режима будет последней.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ