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Уборочная кампания зерновых стартовала в Луганской Народной Республике
Новороссия
Уборочная кампания зерновых стартовала в Луганской Народной Республике
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Золотистые поля на фоне шахт, огромные комбайны и машины с зерном. Во вторник в Луганской Народной Республике стартовала уборочная кампания. Аграрии ЛНР начали уборку зерновых и зернобобовых культур. За работами наблюдала съемочная группа Федерального агентства новостей

«Это первое поле, и начнется прям сейчас уборочная компания. К ней, я считаю, подошли достойно, благодаря решениям правительства у нас есть комбайны новые, в нашем аграрном фонде. Мы немного преобразовали наше профильное направление от хранения зерна в производителей сельхозпродукции. Поэтому, я думаю, все достойно», — рассказал директор государственного унитарного предприятия «Аграрный фонд» Иван Мареечев.

Сейчас на этом поле начнется сбор озимой пшеницы сорта «Донская юбилейная». Как признаются агрономы республики, пока ждали этот урожай, пришлось серьезно понервничать.

«Посев был произведен в октябре в неблагоприятных погодных условиях, 100 дней не было у нас осадков, тем не менее мы получили всходы, правда, в феврале месяце. Продовольственную безопасность мы обеспечили нашему хозяйству и республики в целом», — рассказал агроном.

«Дай бог, чтоб у нас было побольше пшеницы второго класса, очень надеюсь, что сегодня мы увидим те два новых комбайна и другую технику. И, наверное, уже сегодня можно говорить, что дан старт уборочной компании 2021 года», — сказал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

Председатель Правительства ЛНР дает старт уборочной кампании. Комбайны выезжают в поле. Для тех, кто занимается сельским хозяйством, сегодня особенный день.

«Сегодня огромный праздник для аграриев. Это венец нашего труда. Я всегда говорил, что период развития озимой пшеницы — 270 дней, женщина также носит ребенка ровно столько же, я думаю, это о чем-то говорит», — сказал руководитель минсельхоза.

На уборочную отправятся более 380 комбайнов, готова и техника для перевозки зерна, хлебоприемные пункты и токовые хозяйства. Несмотря на погодные испытания последней осени и весны, урожай удался, и для его сбора предстоит проделать еще немало работы.

«За последние 30 лет это были самые критические условия. Тем не менее урожай получен очень достойный. В республике предстоит убрать около 70 тысяч гектаров озимых, а всего ранних зерновых и зернобобовых культур — 115 тысяч гектаров. Примерные сроки уборки, если не вмешается природно-климатический фактор, 15 дней», — сказал министр.

Как отметил председатель правительства, продовольственную безопасность обеспечивает не то зерно, что в поле, а то, которое находится в хранилищах, и поэтому аграрии обещают сделать все для того, чтобы у жителей республики всегда на столе был горячий румяный хлеб.

«Результат значительно лучше, чем мы ожидали. Поэтому я сегодня могу заявить о том, что биологическая урожайность озимых и ранних зерновых говорит о продовольственной безопасности. Осталось собрать этот урожай», — сказал министр.

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лнр урожай
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