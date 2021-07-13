Награждение капитана британского Defender после провокации у Крыма вызвало споры в СМИ

Лондон, 13 июля. Награждение капитана эсминца ВМС Великобритании Defender на Украине привела в ярость Москву, пишут британские СМИ. Однако читатели подняли эту версию на смех.

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой заявило, что представление к украинской награде капитана корабля Defender Винсента Оуэна взбесило Москву и привело в ярость российское правительство, пишет "ПолитРоссия". В качестве доказательств СМИ приводят несколько примеров, в частности, реакцию сенатора Алексея Пушкова, который заявил, что ничего постыднее награждения за провокацию у Крыма быть не может.

Впрочем, версия Daily Mail вызвала споры даже в самой Британии. Один из комментаторов отметил, что "ерунду" о реакции Москвы на поступок Киева распространяет только данное издание, и что в России награждение капитана Defender осталось практически незамеченным. Другой читатель подчеркнул, что если бы Россия захотела, то от корабля и его команды ничего бы не осталось.

«Скоро капитан поймет, что это не лучше, чем получить медаль за то, что ты самый большой идиот на планете», — написал другой житель Британии.

Ранее сообщалось, что Соловьев «фейспалмом» отреагировал на вручение медали капитану HMS Defender в Киеве. Украинские власти расценили провокацию и бегство британских моряков из российских территориальных вод как проявление «героизма», отметил российский журналист.