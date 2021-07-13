В Совбезе заявили, что Россия никогда не примет чуждые ей «общечеловеческие» ценности

Москва, 13 июля. Российская Федерация никогда не согласится принять чуждые государству ценности, которые внешние силы стараются выдавать за общечеловеческие.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова, российская сторона дает понять, что реализует внешнюю политику, основываясь на глубоком понимании культурной и исторической специфики народа. Соответствующее заявление он сделал, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности России.

«Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие», — отметил Венедиктов.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» снизит заинтересованность Москвы в Украине. По его словам, в Берлине хорошо знают главную тайну Киева.