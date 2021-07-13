Политолог Погребинский рассказал, как Зеленский получил две пощечины от Меркель

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Германию не смог добиться положительного результата по вопросам строительства «Северного потока — 2» и ситуации в Донбассе.

Украинский лидер получил две пощечины от канцлера Германии Ангелы Меркель, считает киевский политолог Михаил Погребинский. Зеленский отправлялся в Берлин, чтобы озвучить свои пожелания по актуальным вопросам. Темами для обсуждения стали строительство газопровода «Северный поток — 2» и ситуация на юго-востоке Украины.

Президенту не удалось добиться желаемого результата ни по одному из этих пунктов. Берлин не собирается препятствовать реализации «СП-2», поскольку рассматривает газопровод в качестве коммерческого проекта.

По вопросу урегулирования в Донбассе Меркель настаивает на выполнении Киевом минских договоренностей. Кроме того, Украину призвали внести в законодательство «формулу Штайнмайера», которая предполагает определение требований для предоставления особого статуса республикам Донбасса.

«Зеленский получил пощечины по обеим темам», — сказал Погребинский.

По «СП-2» была мягкая оплеуха, поскольку Меркель согласилась рассмотреть вопрос сохранения транзита газа через Украину. Но по вопросу Донбасса Зеленский получил жесткую пощечину, ведь Киев призвали к выполнению Минских соглашений, объяснил политолог.

Ранее украинский лидер заявил, что взгляды Меркель по строительству «Северного потока — 2» отличаются от позиции Киева.