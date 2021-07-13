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Спрос на цифровой контент и рекламу способствуют росту рынка развлечений и медиа

  /   Обновлено: 13 июля 2021 21:00
Экономика
Спрос на цифровой контент и рекламу способствуют росту рынка развлечений и медиа
ИА «Политика Сегодня»  /  Анна Манц

Москва, 13 июля. Мировой рынок развлечений и медиа начал свое восстановление после тяжелого 2020 года. Его росту способствует высокий спрос на цифровой контент и рекламу.

Увеличение объемов индустрии E&M планируется на уровне 6,5% в текущем году и 6,7% в 2022-м, говорится в обзоре PwC. Предыдущий год стал провальным для отрасли: тогда было зафиксировано резкое сокращение объемов развлечений, на 71% снизились доходы кинотеатров.

По мере восстановления рынка в период 2021–2025 годов совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) глобальных доходов E&M, по прогнозам экспертов, составят 5%. Это приведет к тому, что общий объем индустрии может составить 2,6 трлн долларов. Традиционно рынок развлечений и медиа поддерживается телевидением и видеоконтентом, однако в течение последующих пяти лет этот сегмент продолжит сокращение.

Показывает рост и офисный рынок в Москве. Объем сделок, зарегистрированных во втором квартале 2021 года, в сфере коммерческой недвижимости увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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