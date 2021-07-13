Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 21:50
21:46
Весь мир
Украине предрекли «большие перемены» после отставки Авакова
21:43
Политика
Дело отца экс-директора ФБК передали в суд
21:40
Весь мир
Мадуро обвинил колумбийских наемников в обучении банд в трущобах Кота 905
21:38
Общество
Экс-супруг Пугачевой Александр Стефанович скончался в больнице
21:35
Новороссия
Уборочная кампания зерновых стартовала в Луганской Народной Республике
21:35
Весь мир
Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии
21:30
Происшествия
Трансформаторная будка загорелась на электроподстанции в Москве
21:26
Политика
Межевич отказался сравнивать политических террористов РБ с Боевой организацией эсеров
21:24
Политика
Политолог Мартынов сообщил о возможном уходе Зеленского после отставки Авакова
21:17
Происшествия
Склад вспыхнул на 1,4 тыс. «квадратах» в подмосковной Балашихе
Все новости

Глава Минэкономики ЦАР проконтролировал модернизацию трассы до аэропорта Банги
Весь мир
Глава Минэкономики ЦАР проконтролировал модернизацию трассы до аэропорта Банги
 /  Владимир Малявин

Банги, 13 июля. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР Феликс Молуа провел техническое собрание, посвященное модернизации трассы от центра столицы республики до аэропорта Банги-М'поко.

Проект реализует китайская компания, в обязанности которой входит непосредственно реконструкция дороги до главной воздушной гавани республики, а также диспетчерского пункта Le Crayon.

Согласно отчету подрядчика, работы продолжаются в соответствии с планом, но возникли некоторые затруднения с доставкой необходимых материалов. Также наблюдаются помехи со стороны местного населения, которое использует вырытые строителями канавы для утилизации сточных вод.

ц

Глава Минэкономики ЦАР проконтролировал модернизацию трассы до аэропорта Банги
Федеральное агентство новостей  / 

Феликс Молуа подтвердил обязательства правительства сделать все возможное, чтобы облегчить мешающие реализации проекта трудности. Однако перед этим он призвал китайскую сторону активизировать усилия, чтобы завершить все необходимые работы в установленные сроки.

Ранее министр экономики и планирования проверил реализацию программы по механизации сельского хозяйства. Он посетил деревню Лея, где ознакомился с ходом сбора урожая кукурузы. Полученные данные позволят доработать стратегию развития аграрного сектора и улучшить ситуацию с продовольствием в республике.

Вернуться назад

африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru