Глава Минэкономики ЦАР проконтролировал модернизацию трассы до аэропорта Банги

Банги, 13 июля. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР Феликс Молуа провел техническое собрание, посвященное модернизации трассы от центра столицы республики до аэропорта Банги-М'поко.

Проект реализует китайская компания, в обязанности которой входит непосредственно реконструкция дороги до главной воздушной гавани республики, а также диспетчерского пункта Le Crayon.

Согласно отчету подрядчика, работы продолжаются в соответствии с планом, но возникли некоторые затруднения с доставкой необходимых материалов. Также наблюдаются помехи со стороны местного населения, которое использует вырытые строителями канавы для утилизации сточных вод.

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Федеральное агентство новостей /

Феликс Молуа подтвердил обязательства правительства сделать все возможное, чтобы облегчить мешающие реализации проекта трудности. Однако перед этим он призвал китайскую сторону активизировать усилия, чтобы завершить все необходимые работы в установленные сроки.

Ранее министр экономики и планирования проверил реализацию программы по механизации сельского хозяйства. Он посетил деревню Лея, где ознакомился с ходом сбора урожая кукурузы. Полученные данные позволят доработать стратегию развития аграрного сектора и улучшить ситуацию с продовольствием в республике.