Мадуро обвинил колумбийских наемников в обучении банд в трущобах Кота 905

Каракас, 13 июля. По меньшей мере 20 боевиков из Колумбии, арестованных в ходе операции, проведенной властями Венесуэлы, обучали банды квартала Кота 905 в Каракасе. Об этом сообщил президент Николас Мадуро.

В результате полицейской операции Gran Cacique Indio Guaicaipuro («Великий индейский вождь Гуайкайпуро»), проведенной 11 июля, было изъято боевое оружие. Кроме того, были задержаны колумбийцы, которых предположительно нанял венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес для обучения банд из Кота 905.

La violencia extrema no se puede permitir en Venezuela, tenemos derecho a nuestra independencia y tranquilidad. Por ello, pido al pueblo la máxima ayuda para poner a la orden de la justicia a los cabecillas de las bandas criminales de la Cota 905. ¡Ayúdanos a hacer justicia! pic.twitter.com/LUysr0Denp — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2021

Мадуро обвинил Лопеса, который находится в Мадриде, в финансировании преступных группировок и их террористической деятельности на территории Венесуэлы.

«Они представляют собой неисправимую сеть насилия, ненависти и террора. Они получают всю помощь из Боготы и с севера», — заявил президент.

Он добавил, что Леопольдо Лопес напрямую замешан в деятельности криминальных банд.

«Вся эта информация должна быть передана Испании, так как именно там планируются все террористические атаки», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что венесуэльская разведка продолжает операцию для обеспечения безопасности страны, сославшись на недавний визит глав ЦРУ и Южного командования США (SOCOM) в Колумбию и Бразилию.

По словам Мадуро, на 5 июля был запланирован теракт на юге Каракаса, однако он «был предотвращен благодаря действиям разведки».

Информацию раскрыли три члена колумбийских военизированных формирований, связанных с преступной группировкой «Эль Коки», которые были арестованы 11 июля.

Mostramos al país lo incautado en la exitosa Operación “Gran Cacique Indio Guaicaipuro”, el arsenal y armamento de paramilitares, policías y el Ejército colombiano. Preparaban a grupos delincuenciales en la Cota 905 y sus alrededores para acciones terroristas contra el pueblo. pic.twitter.com/yYkOjmGQno — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2021

В результате спецоперации было изъято оружие армий Колумбии и США, а задержанные дали показания и сообщили, что они прошли подготовку у колумбийцев в районе Кота 905. Кроме того, была найдена и уничтожена нарколаборатория, которая, по словам президента, использовалась преступниками для дестабилизации населения.

Tenemos pruebas de que grupos irregulares, que operaban en la Cota 905, estaban articulados con dirigentes de extrema derecha, afirmó el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/GSA8EG5QcF — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) July 11, 2021

«В ночь на 7 июля они совершили атаку, убили невинного мужчину, который возвращался домой по шоссе. Это были криминальные группировки, связанные с заговорщиками правой ориентации. Они планировали атаку на Каракас, но власти вмешались, когда могли, и захватили их», — добавил Мадуро.

Также в штате Апуре был задержан влиятельный лидер колумбийской военизированной группировки Хосе Пелигро. По сообщению правительства, он направлялся в Каракас на специальную миссию.

Колумбийские наемники в Гаити

Колумбийские наемники были также замешаны в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Среди лиц, причастных к этому преступлению, были отставные члены Вооруженных сил Колумбии.

По версии полиции Гаити, в убийстве президента принимали участие 28 человек: 26 колумбийцев и двое гаитян — граждан США. Более того, одним из 19 задержанных по подозрению в подготовке покушения на жизнь Моиза оказался двоюродный брат советника главы Колумбии Ивана Дуке по национальной безопасности Рафаэля Гуарин Котрино.