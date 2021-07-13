Межевич отказался сравнивать политических террористов РБ с Боевой организацией эсеров

«Протест» в Белоруссии вышел на новый уровень, приняв еще более уродливую форму. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге пожаловался ему на «индивидуальный террор», к которому, по его словам, перешли белорусские оппозиционеры, вместо того, чтобы продолжать митинговать. Белорусский лидер заявил, что «мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там» и пообещал наказать их «в серьезной форме».

«Я сегодня в Минске, — заявил Межевич. — И я был на местном телевидении вместе с Олегом Сергеевичем Гайдукевичем — тем самым депутатом, про которого говорил Лукашенко. На него действительно было организовано покушение, и я категорически исключаю версию, что сделали это какие-то старые коллеги, сослуживцы по белорусской милиции или какие-то люди, которых Гайдукевич, как сотрудник правоохранительных органов, посадил когда-то в тюрьму. В Республике Беларусь такого не бывает! Там такие резонансные преступления вообще являются большой редкостью!»

Если же подобные происшествия и происходят, продолжил политолог, то связаны они, в основном, исключительно с политикой.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«И вот здесь перед нами новая ситуация, поскольку практика индивидуального террора — это вовсе не то, что так называемая белорусская оппозиция предлагала еще в 2020 году в качестве метода борьбы с властями РБ, — подчеркнул эксперт. — Это новое явление, с которым правоохранительным органам Республики Беларусь придется иметь теперь дело».

Собеседник ФАН убежден: негативная реакция белорусского общества на подобные методы борьбы с «режимом» должна заставить «вильнюсско-варшавскую оппозицию» отказаться от них.