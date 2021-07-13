Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 21:50
21:46
Весь мир
Украине предрекли «большие перемены» после отставки Авакова
21:43
Политика
Дело отца экс-директора ФБК передали в суд
21:40
Весь мир
Мадуро обвинил колумбийских наемников в обучении банд в трущобах Кота 905
21:38
Общество
Экс-супруг Пугачевой Александр Стефанович скончался в больнице
21:35
Новороссия
Уборочная кампания зерновых стартовала в Луганской Народной Республике
21:35
Весь мир
Силы обороны Тыграя заняли несколько городов на северо-востоке Эфиопии
21:30
Происшествия
Трансформаторная будка загорелась на электроподстанции в Москве
21:26
Политика
Межевич отказался сравнивать политических террористов РБ с Боевой организацией эсеров
21:24
Политика
Политолог Мартынов сообщил о возможном уходе Зеленского после отставки Авакова
21:17
Происшествия
Склад вспыхнул на 1,4 тыс. «квадратах» в подмосковной Балашихе
Все новости

УЕФА выбрал десять лучших голов Евро-2020
Евро 2020
УЕФА выбрал десять лучших голов Евро-2020
Global Look Press  /  Joel Marklund/Keystone Press Agency

Ньон, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список лучших голов завершившегося континентального первенства.

Список претендентов на звание лучшего гола 16-го чемпионата Европы по футболу был опубликован пресс-службой УЕФА на официальном сайте 13 июля. В него вошли десять игроков.

На звание лучшего претендуют голы Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина де Брейне, Луки Модрича, Миккеля Дамсгора, Патрика Шика, Альваро Мораты, Федерико Кьезы, Андрея Ярмоленко и Криштиану Роналду. Определить самый красивый мяч Евро-2020 УЕФА предложил болельщикам. Для этого нужно проголосовать за понравившийся гол на сайте организации.

Ранее УЕФА представил символическую сборную Евро-2020. В команду турнира не попал Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром континентального первенства.

Вернуться назад

футбол уефа чемпионат европы евро-2020 голы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru