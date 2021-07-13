УЕФА выбрал десять лучших голов Евро-2020

Ньон, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список лучших голов завершившегося континентального первенства.

Список претендентов на звание лучшего гола 16-го чемпионата Европы по футболу был опубликован пресс-службой УЕФА на официальном сайте 13 июля. В него вошли десять игроков.

На звание лучшего претендуют голы Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина де Брейне, Луки Модрича, Миккеля Дамсгора, Патрика Шика, Альваро Мораты, Федерико Кьезы, Андрея Ярмоленко и Криштиану Роналду. Определить самый красивый мяч Евро-2020 УЕФА предложил болельщикам. Для этого нужно проголосовать за понравившийся гол на сайте организации.

Ранее УЕФА представил символическую сборную Евро-2020. В команду турнира не попал Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром континентального первенства.