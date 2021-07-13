Накричавшего на жену Бибера обвиняют в моральном насилии

Лас-Вегас, 13 июля. Популярного исполнителя Джастина Бибера обвиняют в моральном насилии над женой Хейли. Причиной этому стало видео, на котором артист кричит на модель.

Видео с публичной ссорой, которая произошла между парой во время поездки в Лас-Вегас, активно распространяется во всех соцсетях. Конфликт между звездами произошел после выступления артиста на презентации нового алкогольного бренда модели Кендалл Дженнер.

На записи видно, как артист во время перемещения по залу не прекращает кричать на свою жену. Поклонники пришли в ужас от увиденного и начали сразу же обвинять популярного музыканта в моральном насилии. Некоторые даже призывают модель уйти от супруга.

«Он настоящий тиран! Как можно так морально унижать свою жену!»; «Я была о них лучшего мнения!! Это ужасно»; «Это моральное насилие в чистом виде», — гневно заявили пользователи соцсетей.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

Однако развеять все слухи смог очевидец «ссоры». По словам пользователя Twitter, после выступления Бибер был на адреналине, поэтому так эмоционально жестикулировал.

«Он был на адреналине. Неважно, каким хреном он вам «кажется». Не распространяйте ложную информацию о ком-то, особенно если вы признаете, что это именно то, что вам только кажется. Это клевета на личность», — написал он.

В семье Бибера по-прежнему царит мир и любовь. Звезды часто публикуют совместные фотографии и признаются друг другу в чувствах. Недавно известная модель своим выходом в свет сумела «заткнуть за пояс» коллегу Эмили Ратаковски.