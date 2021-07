Накричавшего на жену Бибера обвиняют в моральном насилии

Лас-Вегас, 13 июля. Популярного исполнителя Джастина Бибера обвиняют в моральном насилии над женой Хейли. Причиной этому стало видео, на котором артист кричит на модель.

Видео с публичной ссорой, которая произошла между парой во время поездки в Лас-Вегас, активно распространяется во всех соцсетях. Конфликт между звездами произошел после выступления артиста на презентации нового алкогольного бренда модели Кендалл Дженнер.

На записи видно, как артист во время перемещения по залу не прекращает кричать на свою жену. Поклонники пришли в ужас от увиденного и начали сразу же обвинять популярного музыканта в моральном насилии. Некоторые даже призывают модель уйти от супруга.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ