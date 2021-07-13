Литовкин предупредил британцев о последствиях повторения инцидента с Defender у Крыма

Лондон, 13 июля. Провокации Великобритании в российских территориальных водах могут закончиться для нее печальными последствиями. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Инцидент с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды РФ возле Крыма, являлся откровенной провокацией, на которую оперативно отреагировали российские пограничники. Военный обозреватель ТАСС Литовкин заявил, что хотя в тот раз для корабля ВМС Британии все закончилось благополучно, в будущем все может сложиться иначе.

«Британия пытается приучить своих граждан к потерям от нарушений российских границ, которые в таком случае будут для нее неизбежными. Если они реально нарушат границы, их корабли пойдут ко дну. Мы уже неоднократно предупреждали. Даже президент России Владимир Путин сказал, что от одного потопления английского корабля Третья мировая война не начнется», — отметил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что Лондон может признавать акваторию возле Крымского полуострова российской или не признавать, однако ответ Москвы будет в любом случае жестким. Британии следует «зарубить себе на носу», что РФ будет защищать свои границы всеми доступными средствами, и последствия очередных провокаций будут крайне печальными.

Ранее сообщалось, что Дандыкин объяснил, почему Британия боится продавать Киеву военные технологии. По его мнению, Лондон опасается за сохранность своих секретов.

Ранее стало известно, что заставило британских и голландских моряков в панике бежать подальше от Крыма. Их испугали не только российские бомбы, сообщает телеканал «Царьград».