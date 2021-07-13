Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 20:25
20:24
Весь мир
Реформа таможенной службы ЦАР повысила собираемость пошлин за ввозимые товары
20:21
Происшествия
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников стал сотрудничать со следствием
20:21
Шоу-бизнес
Сябитова рассказала Валерии, как получила работу на Первом канале благодаря наглости
20:20
Весь мир
Иран заявил, что ведет переговоры об обмене заключенными с США
20:20
Общество
Туристы рассказали, как восприняли введение новых ограничений на отдых в Крыму
20:19
Происшествия
Уроженец Саратовской области получил 22 года тюрьмы за тройное убийство
20:19
Происшествия
Изнасиловавший пенсионерку омич утверждал, что совершил половой акт с трупом
20:18
Политика
Победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к диалогу с Россией
20:17
Происшествия
Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Балтиморе
20:14
Шоу-бизнес
Накричавшего на жену Бибера обвиняют в моральном насилии
Все новости

Литовкин предупредил британцев о последствиях повторения инцидента с Defender у Крыма
Армия
Литовкин предупредил британцев о последствиях повторения инцидента с Defender у Крыма
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 13 июля. Провокации Великобритании в российских территориальных водах могут закончиться для нее печальными последствиями. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Инцидент с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды РФ возле Крыма, являлся откровенной провокацией, на которую оперативно отреагировали российские пограничники. Военный обозреватель ТАСС Литовкин заявил, что хотя в тот раз для корабля ВМС Британии все закончилось благополучно, в будущем все может сложиться иначе.

«Британия пытается приучить своих граждан к потерям от нарушений российских границ, которые в таком случае будут для нее неизбежными. Если они реально нарушат границы, их корабли пойдут ко дну. Мы уже неоднократно предупреждали. Даже президент России Владимир Путин сказал, что от одного потопления английского корабля Третья мировая война не начнется», — отметил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что Лондон может признавать акваторию возле Крымского полуострова российской или не признавать, однако ответ Москвы будет в любом случае жестким. Британии следует «зарубить себе на носу», что РФ будет защищать свои границы всеми доступными средствами, и последствия очередных провокаций будут крайне печальными.

Ранее сообщалось, что Дандыкин объяснил, почему Британия боится продавать Киеву военные технологии. По его мнению, Лондон опасается за сохранность своих секретов.

Ранее стало известно, что заставило британских и голландских моряков в панике бежать подальше от Крыма. Их испугали не только российские бомбы, сообщает телеканал «Царьград».

Вернуться назад

россия черное море британия провокация литовкн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru