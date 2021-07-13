Украине предрекли «большие перемены» после отставки Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба МВД страны. Отставку министра еще должна одобрить Верховная рада.

«В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» — говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном в аккаунте министерства в Facebook.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабинете министров при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года он также сохранил должность.

При президентстве Виктора Ющенко Аваков был губернатором Харьковской области. Когда президентом Украины стал Виктор Янукович, против Авакова возбудили несколько уголовных дел о злоупотреблении служебным положением. В связи с этим в 2012 году политик уехал в Италию, а во время Майдана вернулся обратно на Украину.

facebook.com / Арсен Аваков

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский уже предложил назначить новым министром внутренних дел председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Данное предложение глава государства озвучил на заседании фракции «Слуга народа». Сообщается, что голосование за назначение нового министра может состояться в ближайшую пятницу.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей назвал вероятные причины отставки главы МВД Украины. Эксперт отметил тот факт, что перед тем, как подать в отставку, Аваков провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Кроме того, заявил он, после ухода Авакова Украину ждут «большие перемены».

«Я думаю, что, скорее всего, Верховная рада проголосует за уход Авакова. Примечательно, что он подал в отставку аккурат после встречи с заместителем помощника госсекретаря США. Очевидно, они о чем-то договорились. Украину ждут большие перемены, может быть, и досрочные выборы. Как оказалось, Зеленский со своей харизмой не устраивает США. Нельзя исключать и того, что к власти на Украине придут более радикальные силы под самыми благими предлогами: мол, Зеленский разваливает экономику страны, а государством управляют иностранцы, а когда придут истинные патриоты, то они наведут порядок», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Также он сообщил, что даже после смены лиц во власти на Украине ситуация в стране не улучшится, поскольку государство в 2014 году выбрало неверный путь развития, сделав ставку на интеграцию с Европейским союзом и членство в НАТО.

«Конечно, даже после очередной смены власти на Украине ничего не изменится. Политический курс останется прежним, деградация экономики будет продолжаться и дальше. Нет причин для того, чтобы хоть что-то поменялось. Потому что ориентация Украины на Запад ведет к дальнейшей деградации страны. Вокруг себя Зеленский умудрился собрать столько негатива, что интерес к нему пропадает, невзирая на то, что ему постоянно рисуют большие рейтинги. Поэтому сейчас можно поменять Зеленского на кого-то другого и продолжать дурить головы украинцам еще 2–3 года», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко после статьи президента России Владимира Путина посоветовал украинским националистам собирать чемоданы.