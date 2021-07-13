Аналитики высоко оценили усилия Туниса по развитию сектора возобновляемых источников

Аналитический центр RES4Africa Foundation и швейцарско-финский EPC AFRY обнародовали исследование о возобновляемых источниках энергии в Тунисе, согласно которому североафриканской стране необходимо открыть рынок для частных инвесторов и повысить привлекательность внутреннего потребления.

В анализе говорится, что Тунис — один из наиболее динамично развивающихся рынков возобновляемой энергии в регионе. Государство стремится достичь 30% внутреннего производства к 2030 году.

Сейчас энергетический сектор централизован и контролируется национальной коммунальной компанией Тунисского общества по электричеству и газу (STEG). Организация не только управляет системами передачи и распределения энергии, но и владеет большей частью из них.

«По-прежнему идут прямые субсидии на цены на электроэнергию и косвенные на нефть и газ, используемые для покрытия разницы между затратами на поставку и продажу», — отметили аналитики.

Ранее размер выплат из госбюджета вырос настолько, что власти разработали план, постепенно повышающий цены на электроэнергию за счет сокращения субсидий. Согласно исследованию, правительство придерживалось стратегии и перестало помогать промышленным потребителям, поэтому для них все подорожало на 35%.

«Механизм, лежащий в основе пересмотра тарифов, не является полностью прозрачным, что создает непредсказуемость и для частных инвесторов, которые рассматривают возможность разработки новых проектов по возобновляемым источникам энергии», — добавили аналитики.

Однако спрос на электроэнергию продолжит расти, а нормативно-правовая база Туниса не запрещает развивать децентрализованные генерирующие мощности для самостоятельного производства и потребления, что обнаруживает возможности для частного сектора. Так, страна создаст новые рабочие места, откроет рынок для инвестиций, но прежде уточнит роли и компетенцию участников, а также оптимизирует механизм оплаты излишков электроэнергии.

Аналитики предупредили, что независимые производители столкнутся с трудностями, которые связаны с нормативными пробелами, бюрократией и нефиксированными тарифами, но Тунис сможет найти баланс и создаст открытый, привлекательный для частных инвестиций рынок возобновляемых источников энергии.