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Принцесса Диана придумала Виндзорам обидное прозвище
Общество
Принцесса Диана придумала Виндзорам обидное прозвище
wikipedia.org  /  John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Принцесса Диана никогда не скрывала, что ей тяжело жилось при королевском дворе. Она обвиняла своих новоявленных родственников в излишней холодности. Но и сама она не отличалась доброжелательностью к королевским особам, пишет Marie Claire.

Королевский биограф Сара Брэдфорд заметила, что Диана за спиной называла Виндзоров «немцами», объясняя это тем, что они являются взлетевшими иностранными князьями.

Суть в том, что семья британских монархов и правда имеет немецкие корни. Ранее у монаршей династии была другая фамилия, прямо указывающая на их происхождение. Также известно, что им пришлось по понятным причинам от нее отказаться.

Леди Диана Спенсер благодаря своему аристократическому происхождению являлась идеальной кандидаткой в жены будущего короля. Род Спенсеров берет свое начало в XV веке и вполне мог бы потягаться с Виндзорами.

По сути, как это принято в Соединенном Королевстве, Диана и Чарльз приходились друг другу родственниками. Они были шестнадцатиюродными кузенами из-за родства с Тюдорами и Генрихом VII. Мисс Спенсер имела больше британской королевской крови, чем все представители правящей династии. Именно поэтому она имела право называть Виндзоров «немцами».

Стоит отметить, что аж четыре представительницы рода Спенсеров были любовницами английских королей. У троих из них был роман с Карлом II, который правил Англией с 1660 по 1685 годы. Барбара Вильерс, первая герцогиня Кливлендская, и Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмутская, родили Карлу нескольких наследников: Чарльза Леннокса, первого герцога Ричмонда, Генри Фицроя, первого герцога Графтона. Все это означает, что, в отличие от Чарльза, Диана была связана кровными узами не только с династией Тюдоров, но и со Стюартами.

Ранее сообщалось, что принцесса Диана была бы ошеломлена своей невесткой Меган Маркл.

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