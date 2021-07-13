Принцесса Диана придумала Виндзорам обидное прозвище

Принцесса Диана никогда не скрывала, что ей тяжело жилось при королевском дворе. Она обвиняла своих новоявленных родственников в излишней холодности. Но и сама она не отличалась доброжелательностью к королевским особам, пишет Marie Claire.

Королевский биограф Сара Брэдфорд заметила, что Диана за спиной называла Виндзоров «немцами», объясняя это тем, что они являются взлетевшими иностранными князьями.