Житель Ставрополья стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Ставрополь, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили мужчину в реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения дела стал комментарий в соцсети, где хвалили нациста.

По данным следователей, 50-летний подозреваемый прокомментировал сообщение в одном из открытых групп, где положительно отреагировал о представителях нацизма в годы Второй мировой войны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Специалисты назначили экспертизу. Личная страница фигуранта также была осмотрена.

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