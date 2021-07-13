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Житель Ставрополья стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
Происшествия
Житель Ставрополья стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ставрополь, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили мужчину в реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения дела стал комментарий в соцсети, где хвалили нациста.

По данным следователей, 50-летний подозреваемый прокомментировал сообщение в одном из открытых групп, где положительно отреагировал о представителях нацизма в годы Второй мировой войны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Специалисты назначили экспертизу. Личная страница фигуранта также была осмотрена.

Пермяк ответит перед судом за публикацию фото казака-пособника нацистов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Максима Г.

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уголовное дело нацизм ставрополь
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