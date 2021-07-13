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Американские ученые определили риски бессимптомной передачи COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 20:01
Общество
Американские ученые определили риски бессимптомной передачи COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 13 июля. Риски бессимптомной передачи коронавирусной инфекции оценили американские ученые. В анализе они использовали данные о трех категориях больных.

Ученые из Университета Нотр-Дам проверили тех, у кого есть симптомы COVID-19; тех, у кого они проявились уже после положительного ПЦР-теста и бессимптомных носителей инфекции. Выяснилось, что доля пациентов без симптомов заболевания составила не менее 30%. Несмотря на это, ученые по-прежнему не знают, какой вклад они вносят в распространение инфекции.

Всего в рамках исследования было зафиксировано примерно 1600 случаев COVID-19, поделились эксперты. Доля бессимптомных носителей по итогам исследования составила треть от общего числа испытуемых. Медики подчеркнули, что эта категория людей не менее опасна в сравнении с теми, у кого проявляется заболевание.

Россиянам рассказали, можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. Как сообщалось ранее, на этот вопрос ответили специалисты Роспотребнадзора.

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