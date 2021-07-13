Юрист назвал способы законного увольнения тех, кто отказался от вакцинации

Возможности законного увольнения человека с формулировкой об отсутствии вакцинации от коронавирусной инфекции не существует. Об этом в интервью ФАН заявил юрист, эксперт по трудовому праву Дмитрий Кофанов, комментируя опубликованные в СМИ данные исследования сервиса по поиску Superjob.

Согласно результатам опроса, каждому девятому искавшему работу россиянину отказали в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19.

«Для начала хотелось бы понять, доходило ли реально до увольнения трудоустроенных работников. Если они говорят, что потеряли работу в связи с отсутствием прививки, это еще не говорит о том, что у них статья увольнения — «отсутствие прививки». Такой формулировки, конечно же, нет», — заявил Кофанов.

Юрист отметил, что, если отказавшихся ставить прививку сотрудников вынудили написать заявление по собственному желанию, то восстановить свои права будет непросто.

«Если люди писали заявление об увольнении по собственному желанию, подписывали соглашение сторон, то в таком случае они имеют право защищать свои права и обращаться в суд, доказывая, что на них было оказано соответствующее давление и они не планировали прекращать трудовую деятельность, — добавил собеседник ФАН. — К сожалению, доказать в суде факт давления — не самая простая задача».

Он отметил, что даже в Москве, где раньше всех было введено требование обязательной вакцинации не мене 60% персонала в отдельных отраслях, законной возможности увольнять людей на этом основании нет.

«В постановлении главного санитарного врача указано: обеспечить проведение первой прививки до 15 июля. Сегодня у нас 13-е — оснований для увольнений по этой причине ни у кого нет и для отстранения от работы тоже», — подчеркнул адвокат.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что в целом такие случаи, безусловно, возможны.

«Эта ситуация была предсказуема и прогнозируема после заявления об обязательности вакцинации. Есть люди, которые не хотят и готовы на многое, чтобы не ставить прививку», — отметил Кофанов.

При этом он подчеркнул, что вряд ли в судах появятся массовые иски, связанные с увольнениями из-за отказа вакцинироваться.

«Я не думаю, что в суд пойдут все. Эта ситуация очень похожа на то, что было в прошлом году, когда объявлялись нерабочие дни с сохранением заработной платы, но людям все равно ее не платили, их увольняли. Но кто-то в суд шел, кто-то — нет. То, как будет развиваться ситуация с судебными процессами, зависит от того, почему люди уволились и готовы ли они доказывать это в суде», — пояснил специалист.

Дмитрий Кофанов также отметил, что среди участников опроса, которые пожаловались на увольнение из-за отсутствия прививки, могли быть и те, кто работал по договорам, ограниченным конкретным сроком.

«Им могли не продлить или не заключить новый срочный договор. Например, договор заканчивался в июле, нужно продлевать, а человек говорит: «Не хочу прививаться!» А заключение такого договора — это право работодателя», — сказал юрист.

По данным исследования, в Москве с увольнением из-за отказа вакцинироваться столкнулись 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах — 10%. Наибольшая доля таких случае отмечается среди работников с зарплатами менее 50 тысяч рублей в месяц.