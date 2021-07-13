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Экономист Донец спрогнозировала рост ипотечного рынка до 2030 года

  /   Обновлено: 13 июля 2021 20:15
Экономика
Экономист Донец спрогнозировала рост ипотечного рынка до 2030 года
pixabay.com

Москва, 13 июля. Рост рынка ипотечного кредитования в России к 2030 году будет плавным, заявила экономист по России и СНГ «Реннесанс Капитала» Софья Донец.

Аналитики считают, что рынок не перегрет и у него есть хорошие перспективы. Плавный рост может дать хороший результат в отношении к ВВП. Цены на жилье при этом не будут расти по экспоненте, а отсутствие внешних расходов поддержит спрос, подчеркнула эксперт.

Кабмин РФ запустил программу льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых. Данная мера спровоцировала бум жилищного кредитования и увеличение цен на недвижимость. Президент России Владимир Путин распорядился продлить госпрограмму, но уже под 7% годовых.

Российские банки за первые шесть месяцев 2021 года выдали ипотечных кредитов на рекордные 2,7 трлн рублей, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. В денежном выражении этот показатель превысил уровень 2020-го на 74%.

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