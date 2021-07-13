Арбитра Шимарыгина поймали на ставках на спорт

Москва, 13 июля. Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) поймал арбитра Александра Шимарыгина, который занимался ставками на спорт в течение двух лет.

Суммарно за время работы на РФС он поставил порядка 65 миллионов рублей. В прошлом сезоне арбитр обслуживал 14 игр в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В букмекерской компании Шимарыгин зарегистрирован под своим именем и за два года работы сделал более 19 тысяч ставок, сообщает «Спорт-Экспресс». Дело арбитра передано в комитет по этике РФС.

Главным футбольным событием последнего месяца было Евро-2020. В континентальном первенстве уверенную победу одержала сборная Италии, выиграв у англичан в серии пенальти. После завершения чемпионата УЕФА составила символическую сборную, куда вошли только лучшие игроки турнира. В этом году в список не попал португальский нападающий Криштиану Роналду.