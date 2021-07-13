Пентагону сократят финансирование программы создания гиперзвуковых ракет

Вашингтон, 13 июля. Палата представителей Конгресса США намерена сократить расходы на программу разработки и приобретения сверхзвуковых ракет воздушного базирования для американских ВВС.

Согласно доклада конгрессменов, программу урежут на 44 миллиона долларов. Это означает, что Военно-воздушные силы не смогут получить четыре из 12 ракет AGM-183A ARRW.

«Сроки летных испытаний для программы быстрого создания прототипа все больше затягиваются и становятся сжатыми», — разъяснили в парламенте.

Как следствие, растет риск необходимости решать «сразу нескольких задач до начала производства первой партии оружия», говорится в докладе.

Ранее журналист раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств в Министерстве обороны США. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин объявил коллегам из стран НАТО о необходимости поддерживать расходы на оборону под предлогом противодействия вызовам со стороны России, пишет «Царьград».