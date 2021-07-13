Первые изображения концепт-кара Audi Grand Sphere показали в Сети

Москва, 13 июля. Изображения нового беспилотного концепта Grand Sphere представила немецкая компания Audi.

Автомобиль выступит в качестве предвестника модели A7 следующего поколения. В нем будет установлена передовая система автономного управления четвертого уровня. Концепт Grand Sphere от Audi — это олицетворение «электромобильной» реальности. Кроме полностью электрического наполнения, машина имеет длинную колесную базу: по некоторым данным, больше, чем у нынешней A7. Также у нее широкая колея и низкая крыша, что будет поддерживать отличную аэродинамику.

В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья, руль-штурвал и трансформируемый подлокотник для пассажиров на задних сиденьях. Информации о технической составляющей Grand Sphere пока нет.

Корейская компания Kia ранее сообщила дату презентации рестайлингового семейства автомобилей Ceed. Дебют состоится 14 июля.