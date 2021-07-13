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Помощь российской гуманитарной миссии добралась до центральноафриканской глубинки
Весь мир
Помощь российской гуманитарной миссии добралась до центральноафриканской глубинки
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 13 июля. Российская гуманитарная миссия активно содействует усилиям правительства ЦАР по восстановлению страны, помогая жителям провинциальных городов республики.

Центральноафриканцы серьезно пострадали от действий боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Несмотря на разгром бандформирований, восстановление экономики республики только началось и требует значительных усилий.

Особенную опасность представляет продовольственный кризис. Радикалы нарушили работу аграрного сектора. Некоторое время скотоводы и фермеры попросту не имели возможности заниматься производством продуктов питания. В связи с этим крайне важной является доставка гуманитарной помощи из РФ в удаленные от Банги регионы республики.

Жители ЦАР получают сахар, муку, масло, соль, мыло и прочие товары первой необходимости, которые предоставил российский предприниматель Евгений Пригожин. Деятельность миссии распространилась на Батангафо, Боссембеле, Нана-Бакасса, Бода, Мбаики, Писса, Пауа и другие населенные пункты.

Помощь российской гуманитарной миссии добралась до центральноафриканской глубинки
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба
Местное информационное издание Le Potentiel Centrafricain, комментируя распределение продуктов, приводит известную русскую поговорку: друг познается в беде. Именно таким образом и действует Россия в ЦАР, поддерживая оказавшихся в сложной ситуации центральноафриканцев.

А они, в свою очередь, организуют массовые уличные акции, во время которых благодарят Москву и Евгения Пригожина за протянутую руку помощи.

Инструкторы из РФ уже обеспечили подготовку Вооруженных сил ЦАР, благодаря чему удалось в сжатые сроки нейтрализовать радикалов, планировавших госпереворот. Теперь Россия помогает республике преодолеть гуманитарный кризис, а также способствует наведению порядка в таможенной службе. Эти усилия позволяют увеличить доходы казны, что идет на пользу национальной экономике ЦАР.

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