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Спасатели наградят трех школьников за тушение лесного пожара под Тулой
Происшествия
Спасатели наградят трех школьников за тушение лесного пожара под Тулой
pxhere.com  / 

Тула, 13 июля. Заслуженная награда ждет трех подростков из деревни в Тульской области. Они стали очевидцами лесного пожара и самостоятельно потушили его.

В жаркую погоду неподалеку от населенного пункта воспламенилась трава. Ребята увидели признаки возгорания и отправились посмотреть, в чем дело. Пожар разгорался. Но ребята правильно оценили ситуацию и справились с огнем. Мальчишки не дали пламени распространиться на большую территорию.

«Они все потушили сами, подручными средствами, без посторонней помощи. Ребята действовали грамотно. Они молодцы! Их действия в главном управлении МЧС России по Тульской области оценили и приняли решение наградить школьников. Сейчас решается вопрос о дате торжественной церемонии», — рассказал ФАН начальник пресс-службы регионального Управления МЧС России Максим Пряхин.

Героические школьники отдыхали в деревне во время школьных каникул. Ребятам от 10 до 14 лет. Один из них постоянно проживает в Тульской области, а двое других в Москве.

Ранее ФАН сообщал, что тульские спасатели применяют особый вид профилактики гибели детей на пожарах. В домах многодетных семей устанавливают специальные извещатели.

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