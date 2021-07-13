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Международный конкурс среди спецназовцев «Зеленая тропа» начался в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:50
Армия
Международный конкурс среди спецназовцев «Зеленая тропа» начался в Краснодарском крае
Prt Scr youtube.com  /  Армия России

Краснодар, 13 июля. Заключительный этап международного конкурса по полевой выучке среди спецназовцев «Зеленая тропа» проходит на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В соревнованиях принимают участие специалисты специального назначения из РФ, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, сообщили в Минобороны России. Издание «Известия» поделилось видеороликом с места событий.

Разведчики были задействованы в испытаниях на горно-спортивном комплексе. Они сдали нормативы по физической подготовке с метанием ножей. Разведчики-санитары отработали задачи по самопомощи и помощи сослуживцам в остановке кровотечения и переноске раненого.

Саперы успешно справились с изготовлением электровзрывной сети, установкой мин и созданием взрывчатки из подручных средств. Также военнослужащие осуществили марш-бросок на 10 км, после чего скрытно форсировали реку.

Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа отработали подводное вождение. Маневры были проведены на полигоне в Московской области.

Также издание «Царьград» рассказало об учениях Черноморского флота РФ около Крыма. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершили свои маневры после захода в Черное море кораблей НАТО.

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