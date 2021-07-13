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В ЛНР обвинили ВСУ в гранатометном обстреле поселка Калиново
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в гранатометном обстреле поселка Калиново
Новостное агентство «Харьков».  /  Георгий Медведев

Луганск, 13 июля. Подразделения ВСУ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта в ЛНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под обстрелом ВСУ оказался поселок городского типа Калиново.

«Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при обстрелах украинская сторона применяла автоматические станковые гранатометы АГС-17. Всего было произведено 10 выстрелов.

Ранее стало известно об обстреле из минометов нескольких населенных пунктов к югу от Донецка. Также сообщалось, что при попытке устроить провокацию подорвалась на минном поле группа диверсантов ВСУ, передает «Царьград».

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ЛНР всу донбасс обстрел
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