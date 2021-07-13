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Гости программы «Время покажет» назвали Зеленского пустым местом на переговорах с Меркель
Политика
Гости программы «Время покажет» назвали Зеленского пустым местом на переговорах с Меркель
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 13 июля. Немецкие журналисты обошли вниманием встречу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом высказались гости программы «Время покажет».

Руководитель издания PolitRussia и ведущий Руслан Осташко обсудил с экспертами переговоры Зеленского и Меркель. Глава Украины прибыл в Берлин и пообщался с политиками по ряду вопросов, в том числе затронув «Северный поток — 2». Немецкий политолог Владимир Сергиенко отметил, что в местной прессе упоминание о встрече нашлось с трудом. Такое поведение СМИ отражает неуважение к Зеленскому, добавил эксперт.

Политолог Андрей Никулин обратил внимание, что необходимо дождаться окончания сертификации и всех необходимых испытаний российско-европейского газопровода. Публицист, журналист и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот тоже озвучил свое мнение.

«На Украине «профукали» статус хаба российского газа», — подчеркнул гость.

По его словам, Зеленский на встрече выглядел пустым местом.

Президент Украины ранее подвел итоги переговоров с канцлером ФРГ. Зеленский признал, что позиции сторон по «СП-2» не сходятся.

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