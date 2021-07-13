Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки

Санкт-Петербург, 13 июля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ.

Кроме того, главы государств договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Участники встречи также обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Константиновском дворце в Петербурге. Общая длительность переговоров составила 5 часов 20 минут. Лидеры стран не стали проводить пресс-конференцию по итогам беседы.