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Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:48
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Экономика
Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 13 июля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ.

Кроме того, главы государств договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Участники встречи также обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Константиновском дворце в Петербурге. Общая длительность переговоров составила 5 часов 20 минут. Лидеры стран не стали проводить пресс-конференцию по итогам беседы.

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путин лукашенко кредитная поддержка
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