Депутат Рады Денис Монастырский стал кандидатом на пост главы МВД Украины

Киев, 13 июля. Новым главой МВД Украины может стать депутат Верховной рады Денис Монастырский.

Сейчас Монастырский является председателем комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Бывший глава МВД страны Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. Он был главой силового ведомства с 2014 года, когда возглавил министерство после вооруженного государственного переворота на Украине.

Украинские СМИ сообщили, что Верховная рада намерена рассмотреть прошение министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке в четверг, 15 июля. Какую должность займет экс-глава МВД, пока неизвестно.