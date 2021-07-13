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Депутат Рады Денис Монастырский стал кандидатом на пост главы МВД Украины

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:50
Политика
Депутат Рады Денис Монастырский стал кандидатом на пост главы МВД Украины
wikipedia.org  /  Panoramiо / CC BY-SA 3.0

Киев, 13 июля. Новым главой МВД Украины может стать депутат Верховной рады Денис Монастырский.

Сейчас Монастырский является председателем комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Бывший глава МВД страны Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. Он был главой силового ведомства с 2014 года, когда возглавил министерство после вооруженного государственного переворота на Украине.

Украинские СМИ сообщили, что Верховная рада намерена рассмотреть прошение министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке в четверг, 15 июля. Какую должность займет экс-глава МВД, пока неизвестно.

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