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Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международной обстановке

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:43
Политика
Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международной обстановке
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись мнениями по международной повестке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента России раскрыл содержание переговоров Путина и Лукашенко. Встреча политиков прошла 13 июля в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, лидеры обсудили региональные и международные проблемы. Такой комментарий пресс-секретарь главы государства дал в беседе с журналистами по итогам встречи.

Песков ранее доложил длительность переговоров двух президентов. Путин и Лукашенко общались более четырех часов.

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путин лукашенко переговоры
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