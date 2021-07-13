Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международной обстановке

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись мнениями по международной повестке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента России раскрыл содержание переговоров Путина и Лукашенко. Встреча политиков прошла 13 июля в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, лидеры обсудили региональные и международные проблемы. Такой комментарий пресс-секретарь главы государства дал в беседе с журналистами по итогам встречи.

Песков ранее доложил длительность переговоров двух президентов. Путин и Лукашенко общались более четырех часов.