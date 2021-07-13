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Швейцарский теннисист Федерер не сыграет на ОИ-2020 в Токио
Спорт
Швейцарский теннисист Федерер не сыграет на ОИ-2020 в Токио
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Токио, 13 июля. Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит летние Олимпийские игры в Японии.

Роджер Федерер сообщил, что не выступит на ОИ-2020. В Twitter-аккаунте швейцарский теннисист написал, что на Уимблдонском турнире у него случился рецидив старого повреждения.

«По ходу травяного сезона я, к сожалению, столкнулся с регрессом травмы колена. Я должен принять это и сняться с Олимпиады в Токио», — отметил Федерер.

Стоит отметить, что из-за повреждения швейцарец пропустил ОИ-2016 в Бразилии. Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 23 июля по 8 августа.

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