Швейцарский теннисист Федерер не сыграет на ОИ-2020 в Токио

Токио, 13 июля. Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит летние Олимпийские игры в Японии.

Роджер Федерер сообщил, что не выступит на ОИ-2020. В Twitter-аккаунте швейцарский теннисист написал, что на Уимблдонском турнире у него случился рецидив старого повреждения.

«По ходу травяного сезона я, к сожалению, столкнулся с регрессом травмы колена. Я должен принять это и сняться с Олимпиады в Токио», — отметил Федерер.

Стоит отметить, что из-за повреждения швейцарец пропустил ОИ-2016 в Бразилии. Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 23 июля по 8 августа.