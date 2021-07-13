Археологи опровергли популярную версию о гибели цивилизации на острове Пасхи

Ханга-Роа, 13 июля. Версию о том, что к гибели населения острова Пасхи привел демографический коллапс, опровергли исследователи из Великобритании и США.

Гипотеза об упадке демографии на острове Пасхи была основной долгое время в научном сообществе. Согласно версии, люди в течение сотен лет вырубали деревья, чтобы развивать сельское хозяйство и строить статуи, что привело цивилизацию в гибели.

Археологи для исследования использовали метод приближенного байесовского вычисления для оценки численности населения. Результаты показали, на острове наблюдался стабильный демографический прирост до 1722 года, пока не пришли европейцы. И даже тогда зафиксировали только незначительное сокращение численности жителей острова. А вырубание лесов происходило постепенно и не могло привести к эрозии, что якобы вызвало коллапс.

Археологи из Университета Оулу в Финляндии ранее нашли останки беременной женщины. Ее похоронили в начале XIX века. Ученые выяснили, что «роды» у нее произошли уже в гробу.