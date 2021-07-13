В Совете предпринимателей Москвы заявили о «выживании» ресторанов из-за QR-кодов

Участники Совета предпринимателей Москвы расценивают ситуацию с введением QR-кодов и необходимостью привить 60% персонала первым компонентом вакцины к 15 июля как напряженную. Об этом в интервью ФАН рассказала представитель объединения, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«QR-коды убивают бизнес. Их введение поставило под угрозу дальнейшее существование ресторанной отрасли в Москве. Крупные игроки общепита, входящие в Совет предпринимателей Москвы, расценивают ситуацию как сложную. Некоторые предприниматели считают, что легче закрыться совсем, чем работать в таких условиях. Очевидно, что ряд компаний находится в состоянии выживания», — посетовала собеседница ФАН.

Ранее она отметила тревожные ожидания от возможного распространения QR-кодов в фитнес-отрасли на примере регионов, где такая практика уже введена. Так, во Владимирской области ожидают сокращения числа посетителей спортзалов на 95%.

Другой серьезной проблемой для бизнеса становится приближающийся срок 15 июля, к которому предприятия сферы торговли, услуг, развлечений и спорта должны вакцинировать от коронавирусной инфекции первым компонентом не менее 60% персонала.

«Выполнить в срок требования по вакцинации многие бизнесмены считают невозможным по объективным причинам, — заявила представительница Совета предпринимателей Москвы. — Большое количество компаний имеет в штате иностранных граждан, а их массовая вакцинация в Москве началась только с 27 июня. Организованных для них прививочных пунктов всего два. Их пропускная способность не соответствует сегодняшнему спросу».

Елена Силина рассказала и о проблемах с выполнением требований в компаниях с небольшим количеством персонала из-за наличия нескольких человек, имеющих медотвод от прививок, и которые превышают допустимую долю в 40% невакцинированных сотрудников. Например, в связи с беременностью или наличием острых заболеваний.

«Крупным корпорациям, представительства которых расположены в разных регионах РФ или в многочисленных торговых точках Москвы, также необходимы разъяснения, как правильно считать количество работников, направляемых на вакцинацию», — добавила Силина.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Еще одной проблемой при выполнении требования о вакцинировании 60% персонала стали технические сложности и различные подходы к оценке численности персонала, когда в зачет общего количества сотрудников идут даже те, кто проработал в организации всего несколько дней.

По словам президента Национального фитнес-сообщества, столичные предприниматели намерены просить о неприменении санкций к тем, кто полностью не уложится в отведенный срок, а также о его переносе на более позднее время.

«Бизнес готов сделать все, чтобы достичь показателей в 60% привитых сотрудников и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Но мы просим власти совместно вести борьбу с ковидом, прислушиваясь к мнению бизнес-сообщества. Мы не понимаем, зачем ставить под угрозу разорения предприятия и компании, которые предоставляют тысячи рабочих мест и платят налоги, пополняя государственную казну», — подытожила Елена Силина.

Совет предпринимателей Москвы был создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития 30 марта. По итогам открытого голосования в него вошли 128 предпринимателей из различных отраслей экономики — торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других.