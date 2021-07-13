Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 20:22
20:21
Происшествия
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников стал сотрудничать со следствием
20:21
Шоу-бизнес
Сябитова рассказала Валерии, как получила работу на Первом канале благодаря наглости
20:20
Весь мир
Иран заявил, что ведет переговоры об обмене заключенными с США
20:20
Общество
Туристы рассказали, как восприняли введение новых ограничений на отдых в Крыму
20:19
Происшествия
Уроженец Саратовской области получил 22 года тюрьмы за тройное убийство
20:19
Происшествия
Изнасиловавший пенсионерку омич утверждал, что совершил половой акт с трупом
20:18
Политика
Победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к диалогу с Россией
20:17
Происшествия
Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Балтиморе
20:14
Шоу-бизнес
Накричавшего на жену Бибера обвиняют в моральном насилии
20:14
Весь мир
Аналитики высоко оценили усилия Туниса по развитию сектора возобновляемых источников
Все новости

В Совете предпринимателей Москвы заявили о «выживании» ресторанов из-за QR-кодов
Экономика
В Совете предпринимателей Москвы заявили о «выживании» ресторанов из-за QR-кодов
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники Совета предпринимателей Москвы расценивают ситуацию с введением QR-кодов и необходимостью привить 60% персонала первым компонентом вакцины к 15 июля как напряженную. Об этом в интервью ФАН рассказала представитель объединения, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«QR-коды убивают бизнес. Их введение поставило под угрозу дальнейшее существование ресторанной отрасли в Москве. Крупные игроки общепита, входящие в Совет предпринимателей Москвы, расценивают ситуацию как сложную. Некоторые предприниматели считают, что легче закрыться совсем, чем работать в таких условиях. Очевидно, что ряд компаний находится в состоянии выживания», — посетовала собеседница ФАН.

Ранее она отметила тревожные ожидания от возможного распространения QR-кодов в фитнес-отрасли на примере регионов, где такая практика уже введена. Так, во Владимирской области ожидают сокращения числа посетителей спортзалов на 95%.

Другой серьезной проблемой для бизнеса становится приближающийся срок 15 июля, к которому предприятия сферы торговли, услуг, развлечений и спорта должны вакцинировать от коронавирусной инфекции первым компонентом не менее 60% персонала.

«Выполнить в срок требования по вакцинации многие бизнесмены считают невозможным по объективным причинам, — заявила представительница Совета предпринимателей Москвы. — Большое количество компаний имеет в штате иностранных граждан, а их массовая вакцинация в Москве началась только с 27 июня. Организованных для них прививочных пунктов всего два. Их пропускная способность не соответствует сегодняшнему спросу».

Елена Силина рассказала и о проблемах с выполнением требований в компаниях с небольшим количеством персонала из-за наличия нескольких человек, имеющих медотвод от прививок, и которые превышают допустимую долю в 40% невакцинированных сотрудников. Например, в связи с беременностью или наличием острых заболеваний.

«Крупным корпорациям, представительства которых расположены в разных регионах РФ или в многочисленных торговых точках Москвы, также необходимы разъяснения, как правильно считать количество работников, направляемых на вакцинацию», — добавила Силина.

В Совете предпринимателей Москвы заявили о «выживании» ресторанов из-за QR-кодов
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Еще одной проблемой при выполнении требования о вакцинировании 60% персонала стали технические сложности и различные подходы к оценке численности персонала, когда в зачет общего количества сотрудников идут даже те, кто проработал в организации всего несколько дней.

По словам президента Национального фитнес-сообщества, столичные предприниматели намерены просить о неприменении санкций к тем, кто полностью не уложится в отведенный срок, а также о его переносе на более позднее время.

«Бизнес готов сделать все, чтобы достичь показателей в 60% привитых сотрудников и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Но мы просим власти совместно вести борьбу с ковидом, прислушиваясь к мнению бизнес-сообщества. Мы не понимаем, зачем ставить под угрозу разорения предприятия и компании, которые предоставляют тысячи рабочих мест и платят налоги, пополняя государственную казну», — подытожила Елена Силина.

Совет предпринимателей Москвы был создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития 30 марта. По итогам открытого голосования в него вошли 128 предпринимателей из различных отраслей экономики — торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других.

Вернуться назад

бизнес вакцинация qr-код коронавирус елена силина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru