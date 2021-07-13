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Зенитчики ВС России при помощи С-300 «уничтожили» беспилотники в небе Таджикистана
Армия
Зенитчики ВС России при помощи С-300 «уничтожили» беспилотники в небе Таджикистана
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Душанбе, 13 июля. Российские зенитчики провели тренировку перехвата воздушных целей с помощью ЗРС С-300.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Зонт ПВО надежно охраняет Центрально-Азиатский регион от ударов с воздуха, учения ВС РФ в Таджикистане подтвердили этот факт.

На вооружении 201-й российской базы в Таджикистане стоит ЗРС С-300, этот комплекс может атаковать не только самолеты, но и беспилотники. С помощью С-300 зенитчики отработали уничтожение 36 аэродинамических целей, наведя на «беспилотники» 72 ракеты.

Именно Россия является гарантом стабильности в Средней Азии, говорится в материале Федерального агентства новостей. В случае обострения ситуации на границах Афганистана ВС РФ задействует военно-транспортную авиацию и инфраструктуру 201-й российской военной базы в Таджикистане.

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