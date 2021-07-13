«Миннесота» избавится от Райана Сутера и Зака Паризе, чтобы договориться с Капризовым

Сент-Пол, 13 июля. Руководство «Миннесоты» сообщило своим игрокам Райану Сутеру и Заку Паризе о том, что их контракты с клубом в ближайшее время будут выкуплены.

Информацию о грядущих перестановках в команде подтверждает американский портал The Athletic. Сутер и Паризе в 2012 году подписали 13-летние контракты на 98 млн долларов. Такой ход со стороны генерального менеджера «Миннесоты» может означать выбор в пользу российского нападающего Кирилла Капризова, с которым «Уайлд» пока не может договориться о продлении договора.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» готова изменить свое предложение Капризову по новому контракту. Генеральный менеджер «дикаре» Билл Герин ранее предложил подписать восьмилетний контракт, по которому хоккеист мог бы заработать около 72 млн долларов за все время в клубе.