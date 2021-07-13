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Титов прогнозирует падение темпов строительства в России
Экономика
Титов прогнозирует падение темпов строительства в России
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Москва, 13 июля. Сектор строительства будет замедляться в среднесрочной перспективе, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов.

Омбудсмен представил соответствующий доклад президенту страны Владимиру Путину. По его мнению, за ближайшие шесть лет объем строительства уменьшится в два раза.

Титов считает причинами такого положения дел нехватку собственных средств предприятий, а также недостаточность и недоступность финансирования. Максимальный объем ввода жилой недвижимости будет ограничен 30 миллионами кв. м в год, приводит его прогноз ТАСС.

В конец июня Титов представил главе государства доклад, посвященный способам решения проблем малого и среднего предпринимательства.

Пересмотр статуса граждан «без определенного места жительства» должен помочь в потенциальном обеспечении их жилплощадью за счет государства. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила оценить возможность постановки бездомных россиян в очередь на социальный найм жилья, пишет INFOX.

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омбудсмен титов строительство
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