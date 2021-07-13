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Кировчанин предстанет перед судом по делу о незаконной банковской деятельности

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:33
Происшествия
Кировчанин предстанет перед судом по делу о незаконной банковской деятельности
Федеральное агентство новостей

Киров, 13 июля. Житель Кирова занимался банковской деятельностью без лицензии, в результате чего получил доход более 10 млн рублей. В отношении местного жителя завели уголовное дело.

Кировчанин обналичивал деньги для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники правоохранительных органов обвинили мужчину в преступлении по части 2 статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), сообщает «Свойкировский.рф».

Стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий, в том числе допрос руководителей фирм, которым подозреваемый обналичивал денежные средства. Среди этих бизнесменов оказались и предприниматели из других регионов страны. Материалы дела направлены в прокуратуру, после чего его рассмотрят в кировском суде.

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