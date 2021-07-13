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США ужесточает санкции против правительства Никарагуа в преддверии выборов
Весь мир
США ужесточает санкции против правительства Никарагуа в преддверии выборов
Global Look Press  /  Str / dpa

Вашингтон, 13 июля. Власти США усилили давление на правительство Даниэля Ортеги, наложив визовые ограничения на 100 представителей Национальной ассамблеи и судебных органов Никарагуа. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в официальном заявлении.

Согласно документу, санкции США направлены против тех, кто «помог осуществлению посягательств на демократию и права человека режимом Ортеги». Блинкен упомянул арест 26 политических оппонентов, а также принятие «репрессивных законов».

«США продолжат использовать дипломатические и экономические инструменты, находящиеся в нашем распоряжении, для того чтобы поспособствовать освобождению политзаключенных и поддержать призывы никарагуанцев к обеспечению большей свободы, подотчетности, а также свободных и справедливых выборов», — заявил Госсекретарь США.

Блинкен не назвал имена граждан Никарагуа, которые подпадают под санкции.

Международное давление на действующее правительство существенно возросло в связи с предстоящими президентскими выборами. Голосование в Никарагуа пройдет 7 ноября, и действующий лидер страны, Даниэль Ортега, планирует переизбираться на третий срок.

В последние несколько месяцев многие члены оппозиции были арестованы, что вызвало осуждение международного сообщества, в том числе США, ООН и ОАГ. Так, недавно шестеро политиков, планирующих баллотироваться в президенты, были задержаны полицией. Многие оппозиционеры покинули страну. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре.

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санкции сша ортега никарагуа
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