США ужесточает санкции против правительства Никарагуа в преддверии выборов

Вашингтон, 13 июля. Власти США усилили давление на правительство Даниэля Ортеги, наложив визовые ограничения на 100 представителей Национальной ассамблеи и судебных органов Никарагуа. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в официальном заявлении.

