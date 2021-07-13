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Ученые из США выяснили, сколько длятся негативные последствия после COVID-19
Наука
Ученые из США выяснили, сколько длятся негативные последствия после COVID-19
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Вашингтон, 13 июля. Американские ученые определили среднюю длительность негативных последствий, оказываемых на организм человека после перенесенной коронавирусной инфекции.

Специалисты из Института Скриппса в Калифорнии провели исследование, проанализировав данные, собранные в рамках масштабного исследования DETECT. В результате удалось выяснить, что отрицательное воздействие COVID-19 на организм длится в среднем около двух-трех месяцев.

При этом чаще всего людям требуется много времени на возвращение к прежнему уровню активности, стабильному режиму сна и более высокой частоте пульса в состоянии покоя. Кроме того, в перечень негативных последствий перенесенного коронавируса попали усталость, затуманенное сознание, головная боль, потеря обоняния или вкуса.

Сингапурские исследователи ранее пришли к выводу, что симптомы COVID-19 могут сохраняться у человека на протяжении шести месяцев после заражения. Также это не зависит от тяжести течения болезни.

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исследование последствия коронавирус
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